У ніч на 16 січня ворог запустив проти України півсотні ударних безпілотників та дрони-імітатори різних типів.

Окупанти запустили 55 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів.

Як повідомили у Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), вдалось знищити 34 ворожих дронів.

Дрони запускались із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Так, станом на 9 ранку підтверджено збиття 34 безпілотників у межах Київської, Полтавської, Черкаської, Сумської, Харківської, Чернігівської та низки інших областей.

Декілька дронів влучили у фермерське господарство у Черкаській області, уламки пошкодили приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.

18 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ попередив українців про новий удар, який можуть готувати росіяни.

Своєю думкою поділився військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, є ознаки підготовки окупантів до повітряної атаки, але це не означає, що вони обов'язково відбудуться.

Гетьман додав, що Росії потрібен місяць десь між атаками для того, щоб зробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

Тому, якщо немає два місяці повітряних атак – окупанти можуть запустити більше ракет або робити дві атаки з інтервалом у кілька днів.

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