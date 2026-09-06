В Пенсійному фонді України розповіли, який розмір доплати для пенсіонерів доступний у Дніпропетровській області.

Українські пенсіонери, зокрема мешканці Дніпропетровської області, можуть отримувати вікову доплату до пенсії, повідомляє Politeka.net.

Її розмір залежить від віку людини та поступово збільшується після досягнення 70, 75 і 80 років. Максимальна сума такої надбавки становить 570 гривень на місяць.

За інформацією Пенсійного фонду України, додаткова виплата передбачена для пенсіонерів, які досягли встановленого віку та відповідають визначеним умовам.

Сума доплати у Дніпропетровській області залежить від вікової категорії пенсіонера. Наразі передбачені такі розміри:

від 70 до 74 років — 300 грн на місяць;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

При цьому перехід до наступної вікової категорії не означає, що пенсіонеру вдруге нарахують усю суму доплати. Під час розрахунку враховується надбавка, яку людина вже отримувала.

Наприклад, після досягнення 75 років загальний розмір вікової доплати має становити 456 гривень. Якщо до цього пенсіонер уже отримував 300 гривень, йому додатково нарахують 156 гривень. У результаті загальна сума надбавки становитиме 456 гривень. Після 80-річчя розмір вікової доплати збільшується до 570 гривень.

Хто може отримати виплату

Вікова надбавка не призначається абсолютно всім пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років. Однією з важливих умов є розмір пенсії.

Зокрема, пенсія людини не повинна перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо пенсіонер відповідає встановленим вимогам, доплату призначають автоматично.

Це означає, що мешканцям Дніпропетровської області, які мають право на таку виплату, не потрібно окремо подавати заяву чи збирати документи для її призначення.

Чи потрібно звертатися до ПФУ

Вікова доплата нараховується автоматично з дня досягнення відповідного віку. Пенсіонеру не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду лише для того, щоб оформити цю надбавку.

Водночас є нюанс із першим місяцем виплати. Якщо пенсіонер досягає 70, 75 або 80 років не першого числа місяця, йому не нарахують повну суму надбавки за весь місяць.

У такому випадку виплату розраховують пропорційно кількості днів після досягнення необхідного віку.

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