Графіки відключення світла в Кіровоградській області 5 та 6 вересня опублікувала компанія «Кіровоградобленерго». Через технічне обслуговування та поточний ремонт без світла тимчасово залишаться мешканці Кропивницького та Олександрівки.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області 5 та 6 вересня охоплюють десятки адрес у Кропивницькому та Олександрівці. Про планові знеструмлення повідомляє Кіровоградобленерго — перелік вулиць і години робіт оприлюднено на офіційному сайті компанії.

5 вересня у Кропивницькому електроенергію відключатимуть з 08:00 до 17:00 через технічне обслуговування. У переліку — вулиці Садова, Бобринецький шлях, Миколи Міхновського, Світлани Барабаш, Дорогого Семена та Гурбенська, а також провулки Санаторний, Санаторний 1-й, Санаторний 2-й, Санаторний 3-й, Гурбенський, Луньовський і Профілакторний.

Того ж дня в Олександрівці з 05:00 до 09:00 через поточний ремонт світла не буде на вулицях Незалежності України, Коцюбинського, Олега Цвіка, Набережній та Шевченка, а також у провулках Кривому, Олега Цвіка, Набережному й Шкільному. З 09:30 до 18:00 ремонтні бригади працюватимуть на вулицях Максима Рильського, Володимира Винниченка, Левка Симиренка та Лісовій.

6 вересня у Кропивницькому відключення заплановані з 08:00 до 17:00 за тими самими адресами, що й напередодні. В Олександрівці з 05:00 до 12:00 технічне обслуговування зачепить вулиці Олександра Назаренка, Ярослава Мудрого, О. Куценова, Молодіжну, Щасливу, Захисників Херсону та Одеську. З 09:30 до 18:00 поточний ремонт триватиме на вулицях Максима Рильського, Володимира Винниченка, Левка Симиренка та Лісовій.

В «Кіровоградобленерго» наголошують: зазначені години є плановим періодом виконання робіт, тому час відновлення електропостачання може змінюватися залежно від перебігу ремонту. Перевірити, чи входить ваша адреса до графіка, можна на офіційному сайті компанії.

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