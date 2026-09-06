Дізнатися, як видалити жирний наліт на кухні, можна без дорогої побутової хімії — допоможе звичайний засіб для миття посуду, який уже є майже в кожному домі. Простий розчин за лічені хвилини прибере жирні плями та відбитки пальців із кухонних шаф.

Питання, як видалити жирний наліт на кухні, виникає майже в кожному домі: кухонні шафи швидко вкриваються жирними плямами та відбитками пальців, адже під час щоденного приготування їжі на поверхнях осідають дрібні часточки жиру. Позбутися стійких забруднень можна без дорогої побутової хімії — простий засіб, який є майже на кожній кухні, повідомляє Главред із посиланням на британське видання Express.

Експерти з прибирання радять не витрачати гроші на дорогі засоби. Для догляду за кухонними шафами достатньо звичайного засобу для миття посуду. Він ефективно розчиняє жир і залишки бруду, при цьому не пошкоджує покриття меблів.

Щоб очистити поверхню, потрібно приготувати миску з теплою водою та додати кілька крапель засобу для миття посуду. У розчин слід занурити мікрофіброву серветку, добре віджати, щоб вона лишалася вологою, але не мокрою, і протерти шафи зверху вниз. Такий спосіб поступово видаляє жирні плями та сліди пальців, не залишаючи розводів.

Найкраще використовувати кругові рухи — вони допомагають швидше розчинити забруднення. Якщо на поверхні є стійкі плями, варто приділити їм трохи більше часу, повторно змочивши серветку в розчині.

Покрокова інструкція

Налийте в миску теплу воду і додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Занурте мікрофіброву серветку в розчин і добре відіжміть. Протріть шафи зверху вниз круговими рухами. Пройдіться сухою мікрофібровою тканиною, щоб прибрати залишки вологи.

Після завершення очищення обов'язково пройдіться сухою мікрофібровою тканиною — так ви приберете залишки вологи й надасте поверхні охайного вигляду. Регулярне використання цього простого розчину допоможе тримати кухню в чистоті без зайвих витрат.