Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть отримати літні українці при дотриманні важливих умов.

За певних умов пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну доплату у Харківській області в розмірі 1 038 гривень, пише Politeka.net.

Проте сам факт досягнення 80-річного віку не є достатньою підставою для її призначення. Право на доплати залежить від стану здоров’я та обставин проживання людини.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, претендент має проживати сам і потребувати постійної сторонньої допомоги. При цьому не повинно бути працездатних осіб, які за законом зобов’язані його утримувати.

Скільки становить доплата за догляд у Харківській області

Основна вимога — документально підтвердити, що людина через стан здоров’я не здатна самостійно забезпечувати свої побутові потреби та потребує постійного догляду.

Підставою для призначення виплати є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). У документі має бути зазначена потреба пенсіонера в постійній допомозі іншої особи.

Сума залежить від прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. Закон передбачає виплату в розмірі 40% цього показника.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Відповідно, щомісячна сума такої державної допомоги дорівнює 1 038 гривень.

Як оформити виплату після 80 років у Харківській області

Для призначення виплати недостатньо лише досягти 80 років — спочатку потрібно отримати медичне підтвердження.

Пенсіонеру слід звернутися до сімейного лікаря. Якщо стан здоров’я дає підстави вважати, що людині необхідна постійна стороння допомога, медик направляє її на лікарсько-консультативну комісію.

Після проходження ЛКК пенсіонер отримує відповідний висновок. Далі необхідно подати до Пенсійного фонду заяву та документи, що підтверджують право на державну допомогу.

Після перевірки поданих матеріалів орган ПФУ ухвалює рішення щодо призначення надбавки.

Водночас варто не плутати цю виплату з віковою надбавкою. За встановлених законом умов її призначають автоматично після досягнення відповідного віку. Доплата за потребу в догляді має інший порядок оформлення та потребує медичного підтвердження.

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