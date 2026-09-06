Як не можна заряджати смартфон — питання, яке більшість власників ігнорує щодня. Залишаючи пристрій на зарядці на всю ніч, люди прискорюють деградацію акумулятора та скорочують термін його служби.

Перегрівання смартфона під час заряджання вкорочує життя батареї. Найчастіше до нього призводить одна щоденна звичка — залишати телефон підключеним до зарядки на всю ніч. Про це пише ТСН із посиланням на BGR.

Головна причина, чому не можна постійно тримати смартфон у розетці, — ризик перегрівання. Щоб зрозуміти, як не можна заряджати смартфон, варто запам'ятати: надмірне тепло з часом знижує максимальну ємність акумулятора, тож пристрій починає розряджатися швидше.

На температуру під час заряджання впливає кілька чинників. Це тепле приміщення, неякісний кабель, який передає надто багато енергії за короткий час, а також конкретна модель. Флагманські смартфони з потужними процесорами, як-от Galaxy S25 Ultra, нагріваються інакше, ніж бюджетні пристрої.

Щоб зменшити ризик, фахівці радять перед заряджанням знімати з телефона чохол — особливо товстий, який заважає відведенню тепла. Не варто й залишати пристрій підключеним після того, як він сягнув 100%: навіть після завершення процесу смартфон може періодично споживати енергію та додатково нагріватися.

Під час заряджання також не бажано запускати вимогливі ігри чи ресурсомісткі застосунки — вони підвищують температуру пристрою. Звичайне користування, як-от листування чи перегляд стрічки, зазвичай проблем не створює.

Які функції допомагають берегти батарею

Вбудовані інструменти смартфона здатні продовжити службу акумулятора. На Android це Adaptive Charging, на iPhone — Optimized Battery Charging і Charge Limit. Остання дозволяє встановити максимальний рівень заряду, після якого процес припиняється, — наприклад, на позначці 80%.

Optimized Battery Charging аналізує звички користувача та визначає, коли саме завершити зарядку до 100%, щоб акумулятор менше часу перебував під високим навантаженням. Перевага Adaptive Charging у тому, що смартфон не заряджається на максимальній потужності весь час: на певному етапі швидкість знижується, і батарея досягає 100% незадовго до звичного відключення.

Що робити, якщо телефон почав повільно заряджатися

Якщо пристрій став заряджатися повільно, перевірте п'ять речей: кабель, адаптер живлення, налаштування смартфона, забруднений роз'єм і зношеність самого акумулятора. Найчастіше причина — у пошкодженому кабелі або пилу, що накопичився в порту зарядки.

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