Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області має різні правила залежно від конкретної пропозиції.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне за кількома адресами у Полтаві та Лубенському районі, повідомляє Politeka.



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Серед варіантів — окремі кімнати у приватних будинках і дачне помешкання. Власники можуть очікувати від нових мешканців допомоги по господарству або догляду за домашніми улюбленцями.

У Вищому Булатці Лубенського району готові поселити двох людей — жінку або дівчину, бажано разом із дитиною. Для них передбачена окрема кімната у чотирикімнатній оселі.

Будинок має кухню з необхідною технікою, ванну та туалет. Оренду господарі не стягують, проте просять допомагати по дому та на подвір’ї. Комунальні рахунки мешканці сплачують окремо.

Поруч є дитсадок, школа, три крамниці та маршрутний транспорт. До Лубен — близько 6 км.

У Полтаві, на провулку Тупому, шукають охайну жінку або подружню пару. Для проживання виділять простору кімнату у приватній оселі із садом та городом. Побутові зручності тут часткові.

В іншій частині будинку мешкає літня господиня. Вона дає собі раду самостійно, однак через вік має проблеми з пам’яттю. Майбутнім мешканцям радять заздалегідь обговорити особливості спільного проживання.

Ще один варіант розташований на Колійній. Це дачний будинок, де можна залишатися без присутності власників приблизно від шести до дев’яти місяців.

Головна вимога — піклуватися про двох котів та собаку. Потрібно годувати тварин, випускати їх на вулицю й повертати до оселі. Продукти для улюбленців господарі купуватимуть самостійно.

У дачному будинку є вода зі свердловини та пічне опалення на дровах. Оплачувати потрібно лише фактично використану електроенергію.

Автобусне сполучення з Полтавою є приблизно щогодини. До центральної частини міста — близько 5 км.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області має різні правила залежно від конкретної пропозиції. Перед переїздом варто погодити тривалість перебування, оплату комунальних послуг, домашні обов’язки та інші нюанси.

Також важливо перевірити, чи залишається оголошення чинним, і безпосередньо з власниками узгодити всі деталі майбутнього проживання.

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