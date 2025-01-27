У ніч на 27 січня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, відомо про наслідки.

Внаслідок ворожої атаки по Дніпру пошкоджено дах, технічний поверх та квартири на верхніх поверхах.

Місцеві телеграм-канали опублікували фото, як виглядає частково зруйнований дах будинку у Дніпрі.

Відео з місця влучення ворожого дрона у Дніпрі опублікували у телеграм-каналі "Дніпро ТБ".

Видно пошкоджені бетонні та металеві конструкції. Відомо, що на місці ворожої атаки продовжується ліквідація наслідків.

Оперативні служби працює на місці удару, надається допомога мешканцям.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки в Дніпрі в ніч на 27 січня було пошкоджено три багатоповерхівки, в одній із них спалахнула пожежа - її оперативно загасили рятувальники.

«Повилітали вікна, пошкоджено ванну, повністю потрібно робити ремонт, тому що протікає стеля, потроху будемо прибирати», – розповіла мешканка однієї з пошкоджених квартир. На щастя, під час атаки у квартирі нікого не було.

Внаслідок атаки дрона пошкоджено технічний поверх багатоквартирного будинку.

Попередньо постраждалих немає.

Нагадаємо, що противник атакував 104 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Збито 57 БПЛА, 39 локаційно втрачено.

Останні новини в Україні:

Перехожа випадково викрила шпигуна Росії: він виявився непростим обличчям.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не лише: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.