Ворог за минулу добу сотні разів атакував територію України, відомо, що внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

За минулу добу російська армія здійснила масштабний обстріл Запорізької області, ворог завдав 468 ударів по десяти населених пунктах, передає Politeka.net.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уTelegram-каналі.

Внаслідок атак у Пологівському районі загинули двоє мирних мешканців, ще одна людина отримала поранення.

Серед завданих ударів були авіаційні бомбардування по Гуляйполю, атаки безпілотників по Лисогірці, Малокатеринівці, Кам’янському, Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

Реактивні системи залпового вогню вдарили по Кам’янському та Новодарівці.

Обстановка в області залишається напруженою.

Як передає Політека, місцевих жителів закликають бути обережними, слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та дотримуватися заходів безпеки.

Запорізька область залишається однією з найгарячіших точок на фронті, а атаки з боку окупантів тривають кожного дня.

Російські окупанти чотири рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За наявними даними, зафіксовано вісім вибухів у межах Юнаківської та Великописарівської громад. У Юнаківській громаді окупанти застосували FPV-дрони - пролунало три вибухи.

У Великописарівській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл, скинувши п’ять мін.

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