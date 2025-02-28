Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 107 дронів на території Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й ряду інших областей України, передає Politeka.net.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 107 з них, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як передає Політека, 97 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через ворожу атаку постраждали такі регіони:

Харківська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Запоріжжя.

В ніч з 26 на 27 лютого російська армія намагались атакувати дронами Київську область.

Падіння уламків спричинили пожежу на промисловому об'єкті, повідомляє у Telegram ДСНС України.

"Київщина: вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Загиблих і потерпілих не виявлено, пожежа оперативно ліквідована.

Нагадаємо, за минулу добу РФ неодноразово атакувала житлові квартали Костянтинівки, внаслідок ударів загинули шестеро людей.

Про це повідомляє у Telegram-канал ДСНС, зараз відомо про шістьох загиблих та 10 поранених.

Ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі у приватних будинках та багатоповерхівках.

Рятувальники працюють безупинно, ліквідовуючи пожежі та допомагаючи постраждалим.

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