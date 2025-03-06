Балістичні ракети по Україні були запущені з Воронезької області, а безпілотники з центральних областей РФ та з боку окупованого Криму, повідомляє Політека.

У ніч на 6 березня російська армія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши дві балістичні ракети та 112 безпілотників "Шахед" із п'яти напрямків.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ВСУ, постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

Росіяни атакували Україну з кількох напрямків.

Дві балістичні ракети Іскандер-М/KN було випущено з Воронезької області РФ.

112 "Шахедів" та імітатори БПЛА атакували з територій Орла, Курська, Шаталового, Брянська та Чауда тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

На Сумщині ворожий безпілотник потрапив до складського приміщення, про що повідомив в. о. Сумський міський голова Артем Кобзар.

У Харкові російський дрон потрапив до багатоповерхівки на Салтівці.

За даними мера міста Ігоря Терехова, боєприпас вдарив по технічному поверху будинку, що обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, ввечері 5 березня армія Росії атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою.

Постраждав місцевий готель, у ньому були люди. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про "прицільний" удар ворога по цивільній інфраструктурі, спалахнула пожежа, а частину будівлі було зруйновано.

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