Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 жовтня передбачають роботи на електромережах у різних районах міста.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 жовтня охоплюють адреси, де електроенергію планують відключати переважно з 09:00 до 17:00, повідомляє Запоріжжяобленерго.

12 жовтня роботи триватимуть із 09:00 до 17:00. У списку — Абразивна, Алюмінієва, Баранова, Богдана Хмельницького, Дружна, Ірпінська, Краматорська, Крутоярська, Литовська, Мокрянська, Панельна, Передатна, Перемоги, Північна, Скельна, Ставкова, Теплохідна, Тесленка, Теслярська, Фонтанна, Цитрусова, Черепична, Чернігівська, Шевченка та інші адреси.

Цього ж дня запланований терміновий ремонт на Оріхівському та Південному шосе. Для цих ділянок також зазначено інтервал 09:00–17:00.

13 жовтня електропостачання за окремими адресами можуть припиняти з 09:00 до 17:00. Серед них Алмазна, Аптечна, Брюлова, Весніна, Володимира Мономаха, Гончара, Ізмаїльська, Компресорна, Кругова, Марії Заньковецької, Марка Безручка, Молодіжна, Шевченка та проспект Моторобудівників. Для вулиці Скворцова вказаний коротший період — до 15:00.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 жовтня також містять роботи 14 жовтня. Вони охоплять, зокрема, Академічну, Алмазну, Анашкіна, Варненську, Вузькоколійну, Кияшка, Менделєєва, Набережну, Ринкову, Солідарності, Турбінну, Фортечну та Шевченка.

15 жовтня обмеження стосуватимуться Аеродромної, Ангарної, Ботанічної, Вокзальної, Космічної, Окружної, Оранжерейної, Руставі, Сінної, Столярної, Таврійської, Української, Цитрусової та інших вулиць.

16 жовтня роботи заплановані на Батарейній, Будівельній, Вахтовій, Гайдамацькій, Гамалійській, Закарпатській, Заповітній, Канівській, Княжій, Літній, Саперній, Танкістів, Чарівній та низці провулків.

У наданому переліку конкретні адреси за 17–18 жовтня не зазначені. Тому актуальність знеструмлень на ці дати варто перевіряти за наступними оновленнями оператора мереж.