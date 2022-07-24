Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на news.church.ua про це Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

«Княгиня Ольга прожила складне, важке життя, але воно було прикрашене і добрими справами та незвичайною мудрістю цієї великої княгині», - сказав Предстоятель УПЦ.

Він розповів, що «правлячи народом, займаючись державними справами, вона завжди шукала Бога».

«Це є властивість цнотливої ​​душі, вона ніколи не заспокоюється, чим би людина не займалася. Якщо людина цнотлива, то її розум завжди шукає Бога і знаходить. Тому що Бог є цілісною, досконалою істотою і її добре осягає той розум, який має цнотливість, тобто цілісне мудрування. Княгиня силою свого цнотливого розуму пізнала Бога і захотіла прийняти Хрещення», – пояснив архіпастир.

Блаженніший зазначив, що отримавши від Бога таланти, княгиня Ольга примножила їх удесятеро.

«Коли людина задатки добра, які Бог заклав у нього (це називається духовні таланти), розвиває у своєму житті, своїми вчинками, він стає ще талановитішим, ще мудрішим. І свята княгиня Ольга була саме такою княгинею, яка здобула від Бога один талант, а примножила його за десять. Ми сьогодні радіємо, що ми маємо таку святу угодницю, яка є і нашою родичкою за тілом, бо вона була княгинею нашої землі. Вона для нас є тим прикладом цнотливості, яка робить людину сильною», - наголосив Митрополит Онуфрій.

Фото: Єпископ Віктор (Коцаба) / Фейсбук