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«Княгиня Ольга прожила складне, важке життя, але воно було прикрашене і добрими справами та незвичайною мудрістю цієї великої княгині», - сказав Предстоятель УПЦ.
Він розповів, що «правлячи народом, займаючись державними справами, вона завжди шукала Бога».
«Це є властивість цнотливої душі, вона ніколи не заспокоюється, чим би людина не займалася. Якщо людина цнотлива, то її розум завжди шукає Бога і знаходить. Тому що Бог є цілісною, досконалою істотою і її добре осягає той розум, який має цнотливість, тобто цілісне мудрування. Княгиня силою свого цнотливого розуму пізнала Бога і захотіла прийняти Хрещення», – пояснив архіпастир.
Блаженніший зазначив, що отримавши від Бога таланти, княгиня Ольга примножила їх удесятеро.
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«Коли людина задатки добра, які Бог заклав у нього (це називається духовні таланти), розвиває у своєму житті, своїми вчинками, він стає ще талановитішим, ще мудрішим. І свята княгиня Ольга була саме такою княгинею, яка здобула від Бога один талант, а примножила його за десять. Ми сьогодні радіємо, що ми маємо таку святу угодницю, яка є і нашою родичкою за тілом, бо вона була княгинею нашої землі. Вона для нас є тим прикладом цнотливості, яка робить людину сильною», - наголосив Митрополит Онуфрій.
Фото: Єпископ Віктор (Коцаба) / Фейсбук