Військовий експерт зауважив, що потрібно з великою обережністю ставитися до того, наскільки великий у них ракетний потенціал.

Нещодавно Росія здійснила масштабну ракетну атаку на Україну, зосередившись в основному на нападі на Київ. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, який підкреслив, що система протиповітряної оборони успішно впоралася із завданням.

Як відомо, ППО знову ефективно знищила повітряні цілі, включаючи ракети "Кинжал" Х-47М2 та балістичні ракети.

Черник також висловив сумнів щодо заяв про "гіперзвукові" характеристики ракети "Кинжал", оскільки вона є модифікацією ракети "Іскандер" з менш високою швидкістю. Він зазначив, що для систем ППО типу Patriot або SAMP-T такі швидкості цілком керовані.

«У нас є чим збивати їхні ракети насправді» - запевнив полковник і додав, що Україні не варто турбуватися про нестачу ракет для систем ППО, оскільки матиме достатньо коштів для відбиття ракетних атак. Однак він також попередив:

«Потрібно з великою обережністю ставитись до того, наскільки великий у них ракетний потенціал. У них проблема в іншому, це деградація ракетних комплексів, інакше вони не купували б за кордоном ресурси. Справді, вони мають і проблему з робочою інтелектуальною силою» - зауважив експерт.

Також раніше він зауважив, у окупантів є проблема із самими планерами-ракетоносцями, вони дуже зношуються.

"Чому вони з Оленею перемістили їх заново в Енгельс, і там навіть буквально ось вчора вони отримали деяке пошкодження? Та тому що не можуть перебувати в повітрі більше, ніж 2-3 години, кожна зайва година - це шалене навантаження в першу чергу на двигуни ", - пояснив Петро Черник.

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