Російським окупаційним військам зараз не вистачає ресурсу, і тепер, після так званих "виборів" путіна, вони будуть мобілізувати більше людей.

Мета окупантів до кінця 2024 року – мобілізувати як мінімум до півмільйона саме людського ресурсу.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Прямого".

"І зараз в них задача ще і створення нових підрозділів. Але для того, щоб підрозділ був повноцінно укомплектований, повинна бути штатна комплектація техніки, а з технікою в них більша проблема, аніж з людським ресурсом. М'яса, скажімо так, в них там вдосталь", – заявив Олександр Коваленко.

Експерт наголосив, що в рф не буде ніяких протестів, навіть якщо їх там мільйон мобілізують, бо російське суспільство аморфне і безхребетне.

"Щодо комплетації вже безпосередньо самих підрозділів, їм критично їх військово-прмисловий комплекс не може впоратись повноцінно з тим, щоб компенсувати втрати на полі бою. А ще, окрім всього іншого, треба забезпечувати штатну комплектацію нових загальновійськових армій, армійських корпусів, дивізій, бригад і так далі, і з цим вони якраз не можуть впоратись", – пояснив Олександр Коваленко.

На думку військового оглядача, не виключено, що у росіян переважно буде формат саме маршових батальйонів, тобто батальйон буде повністю укомплектований людською піхотною компонентою, але при цьому фактично не матиме механізовану складову.

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