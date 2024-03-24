Окупанти не готували масштабні наступальні операції, однак обрали напрямок для просування на одній із дільниць.

Нещодавно стало відомо, що сили окупантів розпочали активні дії біля Новомихайлівки, після чого також помічені пересування в районі Георгіївки на Донеччині. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

«Російські війська намагаються просуватися у бік Курахового, але зіткнулися із укріпленою ділянкою трасою від Мар'їнки до Курахового, тому вони намагаються обійти його через Георгіївку та Красногорівку» - зауважив експерт про нові просування окупантів.

За його словами, ситуація не лише на цій ділянці, а й на інших гарячих точках поки що говорить про те, що окупанти не готували масштабні наступальні операції.

«Зараз вони готують точкові удари, російські війська планують їх здійснювати, доки українські сили не почнуть серйозних контрнаступів. Вони прагнуть відтіснити ЗСУ до Курахового та Карлівки», - зауважив аналітик.

Також аналітик розповів, який напрямок російські окупаційні війська найімовірніше виберуть для наступу цього літа. Зараз для окупантів оптимальний варіант – це Східний фронт, тож, швидше за все, вони наступатимуть на території Донецької області.

"Все розписано у російській конституції: Луганська область, Донецька область, Запорізька та Херсонська – ось у такій послідовності вони намагатимуться щось планувати. Не кажу, що робити, а планувати, принаймні", – заявив Роман Світан.

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