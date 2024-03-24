Вирощування ранніх огірків у відкритому грунті – це завжди виклик для городників-початківців. Як виявилось, нічого складного в цьому немає.

Усі городники знають, що огірки люблять тепло. І справді, огірок - дуже ніжна культура і не переносить зниження температури повітря нижче 15 градусів. Ось тільки люди давно навчилися вирощувати ці овочі на відкритому повітрі, навіть коли умови не зовсім для цього придатні.

Отже, насамперед потрібно зробити стійке до весняних примх погоди насіння. Для цього необхідно загорнути насіння (без пророщування) у вологу матерію та покласти в холодильник на 2 доби. Так, при 0 градусів насіння отримає додатковий запас холодостійкості. Після двох днів їх можна висаджувати.

Якщо потрібно отримати ранній урожай огірків, то найкраще застосовувати метод розсади. Так, за 30 днів до висадки в ґрунт посійте насіння на розсаду в торф'яні стаканчики.

Важливо!

Огірки не переносять пікіровку, тому їх потрібно садити в стаканчики окремо, а потім витягати з них земляний ком повністю, щоб не пошкодити коріння. Інакше саджанці надовго зупиняться у зростанні.

Можна, до речі, з розсадою і не поратися. Тоді висаджуємо насіння у відкритий грунт на глибину близько 2 см у рядах, відводячи між ними відстань близько 30 см. Але щоб насіння швидко зійшло і його не зіпсували шкідники, насіння краще проростити. Для цього потрібно загорнути їх у вологу тканину та покласти у теплому (25–30 градусів) місці. Висадити, коли з'являться коріння.

До речі, вибирайте ті сорти огірків, які вже через 45-50 днів дають перші плоди. Відмовтеся від звичайних сортів, тому що навіть ранні сорти дадуть урожай пізніше, ніж самоплідні гібриди.

Що ж стосується місця під огірки, потрібно вибрати найбільш сонячне місце, яке надійно захищене від вітру. В ідеалі грядка повинна розташовуватись біля цегляної стіни, яка вдень нагріватиметься на сонці, а вночі віддаватиме тепло.

До речі, отримати ранній урожай огірків можна, висадивши розсаду під тимчасове укриття на дугах – це на сьогоднішній день найпоширеніший та найекономічніший спосіб.

Важливо!

Щоб грунт краще прогрівався, його можна застелити чорною плівкою, що мульчує. Чорний колір приваблює тепло.

Якщо огірки висаджені рядами, можна поміж рядів вирити траншею і укласти в неї свіжий гній або утрамбувати шар свіжої трави. Свіжий гній і трава виділятимуть тепло, обігріваючи повітря під плівкою вночі і грунт навколо траншеї.

І ще, якщо додати на дно посадкової ями подрібнену свіжу траву шаром 2-3 см, засипати її землею, а зверху посадити огірок, він швидше зростатиме. Зелена трава почне горіти, нагріваючи грунт. А теплий ґрунт – запорука гарного розвитку рослини. Плюс до цього зелена трава виділяє азот, який також необхідний молодому огірку.

Огірки також потребують вологого грунту, тому слідкуйте за регулярністю поливів. Вода має бути теплою. При пересадці розсади деякі дачники заливають у лунку окріп, щоб ґрунт прогрівся, а потім вже садять рослину.

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