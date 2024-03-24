Про це мало хто здогадується, але цей простий спосіб може без проблем повернути відмінний зв'язок на телефоні.

Якщо у вас поганий прийом Wi-Fi на телефоні або іншому пристрої, можливо, це пов'язано з найпоширенішим випадком. Експерти попереджають, що певні ситуації можуть вплинути на якість інтернет-з'єднання.

Щоб покращити прийом Wi-Fi, спробуйте зняти чохол під час заряджання пристрою або коли ви перебуваєте в зоні з кількома бездротовими мережами.

Купуючи смартфон, важливо спочатку вибрати правильний чохол. Хоча більшість матеріалів корпусу не заважатимуть Wi-Fi або стільниковим сигналам, деякі можуть впливати.

Експерти рекомендують уникати металевих корпусів, оскільки вони можуть поглинати сигнали Wi-Fi та потенційно знижувати швидкість передачі в Інтернеті.

Вибирайте чохли з таких матеріалів, як шкіра, гума, пластик або силікон, оскільки вони з меншою ймовірністю створюватимуть перешкоди сигналам Wi-Fi і не уповільнять швидкість вашого з'єднання.

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