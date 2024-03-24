Щоб отримати густу, пишну і ароматну зелень, важливо дотримуватися термінів посадки насіння і правильно доглядати рослину.

Більшість українців уже не представляють кулінарне приготування без ароматної та корисної зелені петрушки. Однак, щоб отримати гідний урожай цієї рослини, потрібно знати кілька секретів.

Петрушка – одна з найбільш скоростиглих культур, за що її дуже цінують у товарному садівництві. Ще б пак, листові сорти готові до першої зрізки вже через 60-80 днів після проростання, коли їх довжина досягає приблизно 15-20 см (при нарізці потрібно залишати 4-5 см стебла над рівнем ґрунту). Після кожного зрізання рослинам необхідний рясний полив.

Висаджувати петрушку навесні найкраще у квітні. Бажано садити рослину в добре освітлених місцях.

За місячним календарем, найкраще це робити в такі дні авреля:

1, 2, 6, 25-29 числа.

Якщо не встигнете висадити зелень у квітні, то можна встигнути і в травні:

3-6, 24-26, 31 числа.

Зазначені дати обрані з урахуванням фаз Місяця, які традиційно вважаються сприятливими для посадки.

До речі, ті городники, що сіють петрушку навесні, знають, щоб швидше отримати врожай, насіння потрібно замочувати на дві-три доби. Можна обробити їх стимулятором росту або просто замочити у відстійній теплій воді. Деякі городники вважають за краще пророщувати насіння у вологій марлі.

Якщо ж петрушку висівають наприкінці жовтня і на початку листопада, то насіння має бути обов'язково сухим.

При посіві петрушки важливо також враховувати погодні умови та температуру ґрунту, який для успішного проростання має бути не нижче +3°C, але набагато краще петрушка росте при 18-20 градусах тепла.

Бажано садити рослини на добре освітлені ділянки. Постійна тінь гальмує зростання зелені, вона стає блідою та млявою.

Жовті листя петрушки також говорять про нестачу в грунті азоту, тому посадки рекомендується підгодувати невеликою кількістю сечовини, розведеної в теплій воді. Корисні та калієво-фосфорні комплекси, їх вносять перед посівом чергової партії насіння.

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