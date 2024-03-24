Не всі режими та налаштування Google Camera можуть бути доступні на кожному смартфоні через характеристики гаджетів.

Флагманські смартфони Google незмінно входять до кращих камерофонів у світі, а їх бюджетні моделі часто перевершують дорогі iPhone і Android-смартфони.

Цей успіх пояснюється не тільки чудовою оптикою та сенсорами, але й акцентом Google на алгоритмах обробки зображень, особливо у програмі Google Camera.

Так, програма Google Camera вважається «чарівною паличкою» для фотографій, оскільки вона дозволяє користувачам покращити якість зйомки та мінімізувати обмеження сенсора.

Спочатку ця утиліта була ексклюзивною для серії Google Pixel, але ентузіасти знайшли способи встановлення цієї утиліти на інші пристрої Android.

Що робить Google Camera?

HDR+: розширена версія HDR, яка поєднує кілька зображень в одне для створення обробленої фотографії з широким динамічним діапазоном. Вона виходить із реалістичною насиченістю.

Нічний приціл: дозволяє робити чіткі та детальні фотографії в умовах низького освітлення, автоматично захоплюючи та поєднуючи до 15 кадрів в один знімок.

Формат RAW: дозволяє зберігати зображення у форматі RAW для подальшої обробки, забезпечуючи більшу гнучкість під час редагування.

Відстеження фокусування: дозволяє блокувати фокус на певному об'єкті під час зйомки.

Цифровий зум: забезпечує функцію масштабування без втрати якості.

Щоб інсталювати Google Camera на свій смартфон, виконайте такі дії:

Перейдіть за наданим посиланням та виберіть версію Android, щоб завантажити потрібний файл.

Перед тим, як встановити, переконайтеся, що ваш пристрій дозволяє установку з невідомих джерел. Ви можете увімкнути цю опцію в налаштуваннях.

Потім відкрийте завантажений файл у браузері та встановіть програму, надавши необхідні дозволи.

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