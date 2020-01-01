Новий рік одне з найяскравіших свят, але в кожній країні його святкують по-своєму: хтось викидає праски, а хтось включає сирени машин
У кожного народу своя історія, свої важливі події, після яких можна підводити риску, робити висновки, радіти і відраховувати Новий рік. Ми підібрали декілька традицій різних країн, які кардинально відрізняються від наших.
Італія
В Італії вважається, що Новий рік треба починати, звільнившись від усього старого. Тому в Новорічну ніч прийнято викидати з вікон старі речі: старі праски, стільці та інший непотріб.
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Еквадор
Вважається, якщо ти хочеш розбагатіти в наступному році потрібно одягнути жовту білизну, як тільки годинник проб’є 12. А, якщо потрібно щастя в особистому житті, тоді білизна має бути червоного кольору.
Шотландія
За традицією на новорічну ніч підпалюють бочки з дьогтем і котять їх по вулицях, спалюючи, таким чином, Старий рік і запрошуючи Новий.
Куба
Кубинці напередодні Нового року заповнюють водою весь посуд, яка є в будинку, а опівночі починають виливати її з вікон. Так жителі бажають Новому року світлого і чистого, як вода, шляху.
Панама
У Панамі опівночі дзвонять в усі дзвони, завивають сирени, гудуть автомобілі. Самі жителі в цей час голосно кричать і стукають всім, що попадеться їм під руки.
Індія
В різних частинах Індії Новий рік відзначають в різні пори року. На початку літа – свято Лорі. Ввечері розпалюються великі багаття, навколо яких танцюють і співають. А восени святкують Дівалі – свято вогнів. На дахах будинків і підвіконнях розставляють тисячі світильників і запалюють їх у святкову ніч.
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