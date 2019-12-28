Останні дії президента України Володимира Зеленського загрожують йому політичним провалом

По всій країні силовики почали масштабну кампанію на ринку грального бізнесу. Згідно з останніми оприлюдненими даними, станом на 21 грудня поліція припинила роботу 5,3 тис. гральних закладів.

Як повідомляє Politeka.net, ситуцію з закриттям грального бізнесу озвучив для Politeka on-line голова київської міської партійної організації Громадського руху Миколи Томенка "Рідна країна" Олександр Федоренко (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Новій владі знадобилося більше півроку, щоб зрозуміти, що всі ці гральні автомати - це гральний бізнес, заборонений в Україні. Президент і новий прем'єр спостерігали, їздили і на кожному розі говорили про легалізацію грального бізнесу. Але розмови залишилися лише розмовами", - розповів Федоренко.

Крім того, він зазначив, що Володимир Зеленський, як і інші президенти свого часу, робить безліч обіцянок, які не виправдовують довіру українців.

"Розумієте, ось ці подвійні стандарти нікого не обдурили. Українців можна обдурити лише один раз і кожні президентські вибори це показують", - висловився експерт.

Також він спрогнозував, що станеться з Володимиром Зеленським, якщо він піде за шляхом попередників.

"Порошенко розповідав про мир на Донбасі, про Рошен, але ми бачили, чим це скінчилося. Тому я вважаю, що, якщо Зеленський піде шляхом попередників, то з його рейтингом буде те ж саме, що і з Порошенком. Саме обіцянки, які він не дотримав приведуть до цього: нові обличчя - зовсім не нові, кнопкодавство також не зникло, посадок немає", - стверджує Федоренко.

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