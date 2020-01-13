Обвал гривні може відбутися в будь-який момент
Про це у ефірі каналу Politeka-online розповів економіст Юрій Атаманюк. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами курс долара штучно занижений.
"Гривня посилена штучно за рахунок облігацій державної позики та в будь-який момент може статися обвал курсу. Ті, кому держава винна податок на додану вартість, готові пропонувати хабарі, тільки щоб їх отримати. Це вже починає набувати масового характеру. Був позитив - поламаний весь цей позитив. Дуже стрімко, дуже швидко", - заявив він.
Раніше ми повідомляли, що глава комітету економістів України Андрій Новак розповів про спекуляції на валютному ринку і спрогнозував курс долара в січні.
Фахівець упевнений, що спекулюють на ринку долара люди з вільним капіталом. Вони купують долар за гарною ціною, а потім його продадуть, коли гривня впаде.
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Крім того, він заявив, що обвалу варто чекати вже в січні. Адже українці будуть святкувати і це час ідеальне для того, щоб відпустити гривню у вільне падіння. Адже громадяни вже поміняли долари перед святами і не будуть звертати уваги на курс валют.
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