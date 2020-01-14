Катастрофа з Боїнгом показала, що уряд України не готовий до таких серйозних викликів

Лайнер української авіакомпанії МАУ зазнав аварії після зльоту в аеропорту Тегерана. Всі пасажири і члени екіпажу загинули, через три дні уряд Ірану визнав свою провину в катастрофі.

Як повідомляє Politeka.net, політолог Юрій Романенко розповів Politeka on-line, чим ця трагедія обернулася для України, а також які наслідки для країни мала (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Ми точно знаємо, що Боїнг збили. Іран це визнав, а Україна отримала докази від Заходу. На мій погляд вся ця ситуація для України розгортається не найтрагічнішим чином. В тому плані, що Україна могла ще більше запутатся в Ближньо-Східному клубку протиріч, не будучи до цього абсолютно готовою, адже головне, чого навчив нас Боїнг - це те, що наша держава знаходиться в дуже розбалансованому стані", - зазначив політолог.

Він вважає, що якщо б була більш серйозна ситуація, наприклад, зовнішнє вторгнення або ж катастрофа техногенного характеру, то Україна до цього взагалі не була б готова.

"Україна на сьогоднішній день не готова до таких викликів. Адже той Чорнобиль зажадав від СРСР таких величезних ресурсів, що це було однією з причин, чому він так швидко розвалився. А з Україною буде ситуація набагато гірша, адже ресурсів менше, центр прийняття рішень дуже повільний", - підкреслив Романенко.

До всього іншого він зазначив, що найважливіше, чого навчила трагедія з Боїнгом: "Україні потрібно прискоряться і почати плисти".

"Україна занадто довго і безглуздо пливла і занадто багато ресурсів втратила. І трагедія з Боїнгом - таке повідомлення за яке Україна заплатила занадто багато, тому його не можна ігнорувати. Зеленський повинен переформатувати уряд, щоб ми швидко відповідали на такі виклики", - резюмував Романенко.

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