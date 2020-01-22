Спроба прес-служби президента виправдати його несподівану появу в Омані підвела Володимира Зеленського під небезпечну межу

Історія з Оманом – це насправді найсерйозніший репутаційний провал Зеленського, оскільки до цього за ним не спостерігали відвертої брехні.

Таку думку в ефірі Politeka-оnline висловив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За словами гостя студії, коли українці дізналися про те, що президент країни засвітився в Омані, хоча повинен був знаходитися в Буковелі і, більше того, цю інформацію оприлюднила не прес-служба глави держави, а одне зі ЗМІ, це стало дуже тривожним дзвіночком для Зеленського. Масла у вогонь підлило те, як жалюгідно потім виглядали спроби Мендель виправдати поїздку.

«Перша брехня – це удар, який починає тріщинами розповзатися по всьому склу. Наступна брехня може або розбити це скло, або зробити його взагалі непридатним для того, щоб через нього дивитися. Й ось тут це перша справжня брехня Зеленського або його прес-служби. Тут вже не буде зворотного шляху. Це велика-велика брехня, яку намагалися загасити ще однією брехнею. І це тупиковий шлях розвитку», – підкреслив гість студії.

Якщо Зеленський попадеться на ще одній брехні, його вже не будуть сприймати, як нове обличчя.

«Він говорить щиро, він намагається там щось міняти щиро, він намагається виходити з ситуації, виправдовує навіть свою власну прес-службу іноді, коли вона серйозні помилки робить, він нікого не віддає зі своїх, як от з Гончаруком. Він намагається щось створити, він намагається цю конструкцію якось тримати. Але брехня погубить його», – впевнений Тізенгаузен.

Експерт зазначив, що найкраще, що могла зробити прес-служба гаранта в ситуації з Оманом, – взагалі нічого не коментувати зопалу, а вже повернувшись в Україну, придумати якусь притомну історію-пояснення.

«А не цього діда притягти туди, який не знав, що йому там робити. Тому що журналісти розкопають усе», – підкреслив він.

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