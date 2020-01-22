Спроба прес-служби президента виправдати його несподівану появу в Омані підвела Володимира Зеленського під небезпечну межу

Історія з Оманом – це насправді найсерйозніший репутаційний провал Зеленського, оскільки до цього за ним не спостерігали відвертої брехні.

Таку думку в ефірі Politeka-оnline висловив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За словами гостя студії, коли українці дізналися про те, що президент країни засвітився в Омані, хоча повинен був знаходитися в Буковелі і, більше того, цю інформацію оприлюднила не прес-служба глави держави, а одне зі ЗМІ, це стало дуже тривожним дзвіночком для Зеленського. Масла у вогонь підлило те, як жалюгідно потім виглядали спроби Мендель виправдати поїздку.

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«Перша брехня – це удар, який починає тріщинами розповзатися по всьому склу. Наступна брехня може або розбити це скло, або зробити його взагалі непридатним для того, щоб через нього дивитися. Й ось тут це перша справжня брехня Зеленського або його прес-служби. Тут вже не буде зворотного шляху. Це велика-велика брехня, яку намагалися загасити ще однією брехнею. І це тупиковий шлях розвитку», – підкреслив гість студії.

мендель

Якщо Зеленський попадеться на ще одній брехні, його вже не будуть сприймати, як нове обличчя.

«Він говорить щиро, він намагається там щось міняти щиро, він намагається виходити з ситуації, виправдовує навіть свою власну прес-службу іноді, коли вона серйозні помилки робить, він нікого не віддає зі своїх, як от з Гончаруком. Він намагається щось створити, він намагається цю конструкцію якось тримати. Але брехня погубить його», – впевнений Тізенгаузен.

Експерт зазначив, що найкраще, що могла зробити прес-служба гаранта в ситуації з Оманом, – взагалі нічого не коментувати зопалу, а вже повернувшись в Україну, придумати якусь притомну історію-пояснення.

«А не цього діда притягти туди, який не знав, що йому там робити. Тому що журналісти розкопають усе», – підкреслив він.

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