Український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів про приголомшливу ситуацію, яка мала місце під час Міжнародного економічного форуму в Давосі

Таку заяву він зробив у ефірі Politeka Online. (Щоб подивитися відео – проскрольте вниз)

«Мало хто говорить про цю всю історію, хтось каже, а чому ж ці депутати, два десятки «слуг народу» не прийшли хоч президента послухати? А тому, що паралельно в Українському домі відбувалося засідання, де наші олігархи фактично купили депутатів. Привезли, накрили їм поляну, вони обідали. До президента не прийшли», - заявив політик.

При цьому він підкреслив, що в цьому інциденті є робота для НАБУ та ДБР.

"Тому, що вирозумієте, тут є прямий конфлікт інтересів. Тому, що якщо ви є депутат і ви голосуєте за бюджет і так далі... А ви їдете за гроші українського олігаха...треба відпрацьовувати. Це політична корупція", - зазначив політик.

Томенко додав, що ситуація стала ганьбою для всієї України.

«Тому, я думаю, що треба розшити цю історію з цими депутатами, які поїхали, щоб підтримати наших олігархів, і не встигли прийти, щоб послухати президента. Я перепрошую, хоч голі місяця закрийте, тому що коли дивитеся, я, як українець дивлюсь, що президент України виступає, і в залі нікого немає, це сором не тільки для Зеленського, для «Слуги народу», для нас українців сором. Тому провал однозначний. Треба робити висновки, готувати візити, готувати тексти. Це серйозна справа. Це не хі-хі, ха-ха, це дипломатія», - підкреслив голова партії "Рідна країна".

Напомним, Томенко объяснил, за что депутатам зарплата в 100 тысяч: "Рыбный день!".

Как сообщала Politeka, Николай Томенко предостерег украинцев: "Может привести к потере независимости!".

Также Politeka писала, что Николай Томенко пристыдил Кличко и киевскую власть: "Город живет одним днем".