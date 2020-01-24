Депутат Андрій Холодів від партії Слуга Народу розповів про можливу передачу Укрзалізниці німцям

Журналіст Politeka поспілкувався з депутатом про передачу залізниці німцям. (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Ведучий розповів про останні події у зв'язку з цим запитанням:

"Спочатку прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав про те, що уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn управління на 10 років "Укрзалізницею". Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим німецьким залізничним оператором меморандум про взаєморозуміння. Але німецький залізничний оператор Deutsche Bahn має наміру давати виключно консультаційні послуги "Укрзалізниці", а не керувати нею. Вчора ввечері Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України написав на своїй сторінці", - зазначив провідний Politeka.

Далі наводяться слова прем'єра про те, що він розвіює всі чутки навколо цього питання. Подібний меморандум повинен допомогти підвищити ефективність та якість українських залізниць.

йдеться при цьому лише про партнерство, а не продажу. Українська залізниця буде повністю під контролем держави, - додав Гончарук.

Журналіст Politeka запитав у запрошеного гостя думку з даного питання. Цікаво зрозуміти, як було насправді і спочатку.

Холодів зазначив, що є багато прикладів того, як великі об'єкти інфраструктури, навіть важливі для держави, були передані в приватні руки. Тут треба задати тільки одне питання, що отримають жителі країни в разі такого розвитку подій.

"Якщо взяти простий приклад, який відомий на весь світ, коли в Англії Річард Бренсон взяв в управління недорозвинену і неефективно працює залізницю, то через 15 років ми можемо побачити приїжджаючи в Англію якісні вагони та структура, яка інфраструктура їм же побудована. І найвищий сервіс, коли ти можеш 200 кілометрів подолати за годину і величезна кількість людей користується саме цією інфраструктурою", - розповів депутат.

Холодів впевнений, що поспіх може стати причиною помилок. При цьому він не проти передачі такого об'єкта.

"У нашому випадку ми розуміємо, що якісь швидкі кроки можуть призвести до певних помилок. Тому я за те, щоб українська держава приваблювало такого рівня експертів як німецька залізниця, інші можливі компанії і було чітко показано всім жителям, що конкретно від цієї передачі держава отримає", - заявив політик.

Журналіст запитав, що потрібно розуміти під консультацією і скільки це обійдеться. Холодів впевнений, що ціна питання буде великий, але ще більше може отримати українська залізниця, якщо прибрати корупційну складову.

"Іноземні компанії коштують дорого. Як якісний юрист коштує 500 євро в годину, так і ця компанія буде стояти не дешевше, ніж 500 євро в годину. Але питання не в 500 євро, а в тому, що на сьогоднішній день ефективність роботи структури 15-20%, за моїми оцінками. Тому потрібно усунути корупційну складову і направити ці гроші у розвиток. Тому вартість залучення експертів, вона від прибутку може якихось 15-20%. Тому я, як колишній бізнесмен, я б не соромився залучати великі гроші, але я завжди питав, а що натомість?".

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