Політик стверджує, що це було зрозуміло з самого початку!

В Україні сьогодні немає "уряду Гончарука", оскільки він залежить від президента і проводить його політику

Як повідомляє Politeka, про це в ефірі каналу Politeka On-line розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Ви знаєте, мене нічого не дивує. Тому що не існує "уряду Гончарука". Його немає. Це не так. Також як немає і більшості партії эфимерной "Слуги народу". Це було зрозуміло з самого початку. Це все - Володимир Зеленський. Тому що, ми ж пам'ятаємо, слоган парламентської компанії - Давайте зробимо їх ще раз", - зазначив він.

Власенко уточнив, що на парламентських виборах вибирали не "Слуг народу", а чинного президента.

"При всій повазі до колег з фракції "Слуга народу", а серед них є абсолютно різні люди, вибирали не їх. Вибирали Зеленського в парламент. І надали йому можливість отримати повний контроль над Офісом президента, Кабміном і Верховною Радою. Саме Зеленський сформував Кабмін. Тому Гончарук і пішов з заявою про відставку до нього, а не в парламент. До того чоловіка, який реально призначав його на посаду – президенту", - підкреслив він.

При цьому Власенко заявив, що "ніколи не бачив такого уряду, яке б настільки залежним від зовнішнього управління. І при цьому був би настільки некомпетентним". Тому прізвище нинішнього прем'єра абсолютно не має сенсу.

"На сьогоднішній день все одно, яке прізвище у прем'єр-міністра. Його будуть звати Володимир Олександрович Зеленський. Як би він не називався по паспорту", - уточнив він.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський допустив епічну помилку в розмові з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський заявив в ефірі Politeka Online.

Мова йде про 10-хвилинної зустрічі, під час якої Володимир Зеленський дав главі Кабміну Олексію Гончаруку "другий шанс".

"16 січня 2020 року - день, коли Зеленський втратив свій рейтинг назавжди. Він ніколи не буде 72% або 62%, це вже будуть натягнуті цифри... Зійшлися погано зірки.. Ось вони для нього добре зійшлися і була довіра. А наш народ - треба було виконати кілька обіцянок. Посадки? Немає. Економіка? Адже тільки завдяки піраміди ОВДП... Володимир Зеленський посилив ситуацію, залишивши Гончарука на місці", - пояснив телеведучий свою точку зору.

Нагадаємо, ведучий голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, відомий телеведучий дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.