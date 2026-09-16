Подорожчання продуктів у Кіровоградській області знову бʼє по гаманцях: порівняно із серпнем 2026 року цукор і борошно помітно підскочили в ціні, і це відчувають родини у Кропивницькому та області.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває ось уже кілька місяців, і нові дані моніторингу цін станом на середину вересня це лише підтверджують. Базові товари, без яких не обходиться жодна родина, дорожчають, тож підрахунок витрат на харчування в Кропивницькому та навколишніх громадах знову змінився не на користь покупців.

Найпомітніше у вересні додав у ціні цукор кристалічний. За даними порталу «Мінфін», який відстежує цінники у великих мережах, середня вартість кілограма цукру на 15 вересня становила 33,32 грн. В окремих магазинах розкид помітний: у Novus кілограм коштує 30,99 грн, в Auchan та Metro — по 31,90 грн, а найдорожче — у Megamarket, де просять 38,50 грн.

Порівняння із серпнем показує чітку динаміку зростання: тоді середньомісячна ціна кілограма цукру складала 30,22 грн. Тобто менш ніж за місяць товар піднявся приблизно на 3 грн, а це понад 10% до попередньої позначки всього за один місяць.

Подорожчало й борошно пшеничне. Пакування «Хуторок» вагою 1 кг тепер у середньому коштує 36,72 грн. У Novus — 34,93 грн, у Megamarket — 38,50 грн. Двокілограмова упаковка в середньому обходиться у 72,64 грн. Для порівняння: ще у серпні середні ціни трималися на рівні 35,88 грн за кілограм та 70,96 грн за два кілограми.

Зростання без винятків торкається й інших продуктів із базового кошика — молочних продуктів та крупів, зокрема твердого сиру, пшона та гречки, вартість яких продовжує повзти вгору слідом за подорожчанням сировини та логістики.

Чому дорожчають продукти та чого чекати далі

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області пояснюють кількома факторами: здорожчання енергоносіїв, вищавартість транспорту та палива, а також сезонна динаміка врожаю. Крім того, частина борошна та цукру, що потрапляють на полиці, — це продукція, виготовлена з детальніших сировинних закупівель улітку, коли ціни й були вищими.

Для мешканців регіону практичний висновок один: найдешевше купувати базові продукти поки що можна, порівнюючи цінники у великих мережах, адже різниця між найдешевшими та найдорожчими позиціями сягає кількох гривень завʼякому кілограмі.

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