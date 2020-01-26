Відсутність указу президента про звільнення Віталія Кличка з посади керівника КМДА може призвести до того, що нинішній мер повторить долю Леоніда Черновецького

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер партії 5.10 Геннадій Балашов (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

Балашов прокоментував відео, на якому активісти просять президента якнайшвидше підписати указ про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

"Ви подивіться, які зараз розгортаються події. Спроба втекти, вилетіти з країни Микитася. Микитась - одіозний забудовник, який пов'язаний з Кличком намертво. Чому активісти просять президента звільнити Кличка з посади (голови КМДА). Бо прийде нова людина і почне розбиратися в цьому. Як виділялися гроші на мости, як і куди виділялися гроші і де вони розкрадалися. Там і з метро проблеми, і з мостами, і з стелкянным мостом, і з такими микитасями", - зазначив політик.

При цьому, на думку Балашова, з відставкою Кличко і наведенням порядку не варто затягувати.

"Сьогодні вони розбігаються, як таргани. Цей процес треба зупиняти. Оскільки ми побачимо наступну картину: сам Кличко підніметься і вилетить з країни як Черновецький, і будуть за ним бігати десятки років. А він вже потім буде розповідати, який він чесний мер", - вважає політик.

Балашов також вважає, що Кличко вже відходить від вирішення проблем міста. Та, коли сталася повінь у київському ТРЦ Ocean Plaza "Кличко прилетів і пішов лікувати вухо". "Ми вже не бачимо Кличко, який управляє містом, ми вже бачимо Кличко, який, судячи з усього, рятується".

Причиною зволікання Офісу президента з відставкою Кличка Балашов назвав те, що "вони не визначилися, хто буде головним адміністратором міста". "Цей головний адміністратор міста буде і кандидатом на вибори мера міста. Це дуже ключова посада для виборів на майбутнє", - вважаэ він.

Нагадаємо, Кличко «поховав» транспортну систему Києва.

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