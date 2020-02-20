"Так і живуть – відокремилися один від одного"

В Україні вийшло досягти повного взаєморозуміння влади і народу, коли жодна сторона не цікавиться проблемами іншої

Як повідомляє Politeka, про це в інтерв'ю Politeka-online розповів кандидат політичних наук Дмитро Співак (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Таким чином він прокоментував прикрий інцидент в Бориспільської лікарні, де під час візиту Володимира Зеленського невідома жінка з Донецька назвала президента «зрадником» та почала викрикувати претензії в його бік.

«Повне взаєморозуміння влади і народу: народу нах**н не потрібна влада, владі нах**н не потрібен народ. Так і живуть – відокремилися один від одного, як церква від держави. Блискучий сюжет показовий для багато чого», - зауважив Співак, коментуючи відео з моментом словесної «атаки» на Зеленського.

Він також зазначив, що цей візит Зеленського в лікарню продемонстрував ще одну важливу проблему нинішньої влади.

Так, експерт звернув увагу, що з нагоди візиту президента та виступу в лікарні голови МОЗ Зоряни Скалецької, в Бориспіль також приїхали експерт з питань реформи медицини Михайло Радуцький та інші.

«Всі там! У країні ж проблем немає! Ну президент приїхав – все! Ось зараз цю лікарню побудуємо, а Милованов її в кінці всю нах**н здасть. Картина маслом», - прокоментував Співак.

Відзначимо, що раніше він також зазначав, що якби вибори в український парламент відбулися найближчої неділі, то, за результатами опитування Центру Разумкова, партія «Слуга народу» набрала б 45,5%.

«Вони можуть плескати в долоні, вони можуть про нас говорити: «Та…, піпл схавав, яка різниця?! 45% людей готові підтримати цю бригаду неуків, ось це «пр****тутки в парламент», колупання, незнання законів, «поліграф так поліграф»», – дивувався експерт.

Він був у шоці від того, що кожен другий українець готовий сьогодні проголосувати за те, чого фактично не існує.

Нагадаємо, Співак розкрив правду про "явку з повинною" Арахамії: "Це політична корупція".

Як повідомляла Politeka, Співак передбачив "Слузі народу" незавидне майбутнє: "бригада неуків".

Також Politeka писала, що Дмитро Співак розповів, коли уряд відправлять у відставку.