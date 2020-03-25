Економіка України постраждає в багатьох аспектах через запроваджений карантин

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив фінансовий експерт Ерік Найман для Politeka on-line. Також він розповів, як позначиться карантин на кишенях українців (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, в першу чергу з економічної точки зору постраждають громадські місця, де планувалося проведення форумів і концертів. Він зазначив, що спад відбудеться в готельно-ресторанному бізнесі та кафе, пабах.

Експерт також звернув увагу на те, що тепер, коли зупинено метро і весь транспорт, люди не можуть дістатися на роботу, адже не всі з українців можуть працювати з дому.

"Ефективність роботи віддалено набагато нижча, ніж робота в офісі та на підприємстві. Тому на карантині відбудеться величезний спад у тому, що створює українська економіка. Я думаю, що це 100 млрд гривень, відповідно буде новий удар по українському бюджету", - зазначив Ерік Найман.

Він також зауважив, що через те, що держава втратить бюджет підуть скорочення заробітних плат, звільнення, проблеми з держслужбовцями, знімуть надбавки до зарплати, так і з підвищенням пенсій доведеться почекати.

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