Нардепи вважають, що підготували Україну до пандемії коронавіруса, але насправді вони вчинили непоправну помилку

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Крім того, він розповів, як насправді Україна підготовлена до боротьби з пандемією коронавіруса (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

За словами Дубінського, нардепи добре захистили країну від коронавіруса, але лише на папері, в реальності ж вони припустились величезної помилки.

"В реальності у нас справжня ж*па. Ми зробили на папері якісь заходи, щоб убезпечити країну від коронавіруса, а потім взяли і відкрили кордон для 1 млн громадян України, які прилетіли з закордону. Відкрили їм кордони без тестів, без карантину, без обсервації, людям, які завезли десятки, а то і сотні тисяч кейсів з коронавірусом. А потім залишили їх в ореолах свого проживання, щоб вони далі заражали людей", - зазначив Дубінський, назвавши такий стан справ: "повною маячнею".

Крім того, нардеп визнав, що в Україні лікарні практично не підготовлені до того, щоб приймати заражених коронавірусом.

"У нас навіть немає банальних антибіотиків, що вже говорити про апарати для штучної вентиляції легенів і про захисні костюми для лікарів і медсестер. Навіть немає речей індивідуального захисту для лікарів: окулярів, бахіл, рукавичок. Ми все закрили, адже іншого виходу немає і рятувати людей просто нічим", - зазначив нардеп, розкривши гірку правду про підготовку України до коронавірусу.

Він також зазначив, що у нас було 3 тисячі апаратів для штучної вентиляції легенів, а стало 10 тисяч апаратів, але багато з них вже застаріли і зовсім не допоможуть в боротьбі з коронавірусом.

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