Дефіцит продуктів у Полтавській області обговорюють знову після того, як удень 17 вересня російський ударний безпілотник влучив у складське приміщення одного з підприємств Полтавського району.

Що сталося 17 вересня

Про наслідки атаки повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич: унаслідок удару пошкоджено будівлю складу та техніку підприємства. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Тієї ж доби ворог здійснив комбінований удар по Україні — застосував протикорабельні «Онікси», балістичні ракети, «Калібри» та 157 ударних безпілотників; влучання зафіксували на 36 локаціях.

Чи загрожує дефіцит продуктів

Попри постійні удари по продовольчих складах, у Мінагрополітики запевняють: дефіциту базових продуктів в Україні немає. «Голоду немає і не буде. Кожен споживач базові продукти може в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити», — заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає 24 Канал.

Водночас посадовець визнав: через цілеспрямовані російські удари по розподільчих центрах і товарних складах виникають тимчасові збої з доставкою харчів. Для підтримки бізнесу, який втрачає товар, у проєкті держбюджету на 2027 рік передбачили 57 мільярдів гривень — на фонд компенсацій та страхування ризиків, пов'язаних зі знищенням продуктів.

Дефіцит продуктів у Полтавській област

Через російський терор торговельні мережі екстрено перебудовують логістику та відмовляються від накопичення запасів на великих складах. Уряд уже передав ритейлерам закритий список безпечних приміщень для релокації запасів, а 21 вересня Мінагрополітики планує зустріч із виробниками й мережами, щоб обговорити механізм відшкодувань у разі знищення товару.

Що робити мешканцям Полтавської області

Ажіотажні закупівлі про запас створюють штучний дефіцит на полицях і додатково розганяють ціни. Тому найкраща стратегія — купувати базові товари у звичному обсязі, а про зникнення конкретної позиції в тій чи іншій мережі повідомляти адміністрації супермаркету. Тимчасові перебої з окремими категоріями товарів можливі, але про тотальний дефіцит у регіоні наразі не йдеться.

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