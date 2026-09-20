Дефіцит продуктів у Полтавській області поки не прогнозують, але влучання російського дрона у склад підприємства 17 вересня знову нагадало про вразливість продовольчої логістики. Що кажуть у Мінагрополітики та чи варто чекати порожніх полиць — розбираємось за фактами.

Дефіцит продуктів у Полтавській області обговорюють знову після того, як удень 17 вересня російський ударний безпілотник влучив у складське приміщення одного з підприємств Полтавського району.

Що сталося 17 вересня

Про наслідки атаки повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич: унаслідок удару пошкоджено будівлю складу та техніку підприємства. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Тієї ж доби ворог здійснив комбінований удар по Україні — застосував протикорабельні «Онікси», балістичні ракети, «Калібри» та 157 ударних безпілотників; влучання зафіксували на 36 локаціях.

Чи загрожує дефіцит продуктів

Попри постійні удари по продовольчих складах, у Мінагрополітики запевняють: дефіциту базових продуктів в Україні немає. «Голоду немає і не буде. Кожен споживач базові продукти може в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити», — заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає 24 Канал.

Водночас посадовець визнав: через цілеспрямовані російські удари по розподільчих центрах і товарних складах виникають тимчасові збої з доставкою харчів. Для підтримки бізнесу, який втрачає товар, у проєкті держбюджету на 2027 рік передбачили 57 мільярдів гривень — на фонд компенсацій та страхування ризиків, пов'язаних зі знищенням продуктів.

Через російський терор торговельні мережі екстрено перебудовують логістику та відмовляються від накопичення запасів на великих складах. Уряд уже передав ритейлерам закритий список безпечних приміщень для релокації запасів, а 21 вересня Мінагрополітики планує зустріч із виробниками й мережами, щоб обговорити механізм відшкодувань у разі знищення товару.

Що робити мешканцям Полтавської області

Ажіотажні закупівлі про запас створюють штучний дефіцит на полицях і додатково розганяють ціни. Тому найкраща стратегія — купувати базові товари у звичному обсязі, а про зникнення конкретної позиції в тій чи іншій мережі повідомляти адміністрації супермаркету. Тимчасові перебої з окремими категоріями товарів можливі, але про тотальний дефіцит у регіоні наразі не йдеться.

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