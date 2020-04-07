Президент України Володимир Зеленський і депутат "ЄС" Петро Порошенко створили коаліцію



Таку думку в ефірі Polteka online озвучила екс-міністр юстиції України та заслужений юрист України Олена Лукаш. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, об'єднання "Слуги народу" і "Європейської солідарності" в голосуванні за відкриття ринку землі в Україні не було ситуативним.



"Я говорю про "весілля" Зеленського і Порошенко практично у кожному ефірі. Хто очолює фракцію Зеленського? Випадково не "порохобот" Арахамія? Більшість представників фракції не мали прямих або непрямих зв'язків з Порошенком і його командою? Міністри Порошенко випадково до Зеленського не переходили? Реформи Порошенко випадково Зеленський не продовжує? Хоч хтось відповів за скоєне протягом 5-ти років в кримінальному порядку? Відповідь очевидна - це злиття споріднених душ", - заявила вона.

Вона підкреслила, що в голосуванні за земельний закон вона перестали соромитися своїх відносин".

"Вони сіамські близнюки і емоційно, і функціонально і, найсумніше, що ідеологічно. Зеленський і Порошенко це одне і те ж особисто для мене. Зараз всі громадяни побачили коаліцію "мародерів війни" і "мародерів епідемії". Це найстрашніше, що могло статися з Україною", - зазначила юрист.

За її словами, ця коаліція вже не розірветься.



Нагадаємо, 259 народних депутатів, які проголосували за закон про запуск ринку землі, розташувалися таким чином:

- 206 (з 248) "Слуга народу"

- 23 (з 27) "Європейська солідарність"

- 13 (з 20) "Голос"

- 12 (з 17) депутатська група "Довіра"

- 5 (21) позафракційні нардепи

Разом виходить, що кістяк у цьому голосуванні склали "Слуга народу", "Євросолідарність" та "Голос". Нуль голосів за ринок землі дали "Оппоплатформа", "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє".



Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

Як повідомляла Politeka, Україна не залишиться без грошей МВФ: дата і деталі отримання траншу.

Також Politeka писала, що українці висміяли ситуацію з ринком землі: "Просто вони всі на..."