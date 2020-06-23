Президент України Володимир Зеленський не готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив громадський діяч і політичний експерт Дмитро Співак в ефірі Politeka Online.

За його словами, існує різниця у тому, що президент говорить в інтерв'ю українським і Західним ЗМІ.

"Я не можу зрозуміти, чому він з власним народом не обговорює Путіна? Це ж його не канадські громадяни обрали президентом? Не вони вручили йому мандат на те, щоб в Україну прийшов світ. Хотілося б почути від глави держави якісь меседжі", - вважає експерт.

За його словами, президент України ще не готовий до переговорів з Володимиром Путіним.

"Фраза Зеленського "вірити Путіну чи ні" - це фраза людини, яка точно поки не готова до двосторонніх переговорів. Путіну не треба вірити або не вірити. Глава української держави має вести свою політику, яка відображає національні інтереси України. Це (фраза Зеленського - ред.) свідчить про те, що Володимир Олександрович, як глава України поки не розуміє і не готовий до подальшого серйозного діалогу в форматі, який існує зараз. І немає ніякого плану, про яке нам говорять", - зазначив він.

Водночас експерт упевнений, що Володимиру Зеленському в будь-якому випадку потрібно зустрічатися з Володимиром Путіним.

"Вірити не можна нікому, але є інтереси, які потрібно захищати. Є відчуття, що не можна принести на Донбас світ без участі Путіна", - уклав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю канадському виданню "The Globe and Mail" Володимир Зеленський заявив, що хоче провести чергову зустріч лідерів держав Нормандського формату по врегулюванню ситуації на Донбасі в найближчі місяці.

"Ми повинні зробити все, щоб в найближчі місяці у нас була зустріч в Нормандському форматі, не чекаючи закінчення пандемії. Принаймні, ми все для цього робимо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зробив зізнання про переговори з Путіним: "для нас це повернення територій".

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