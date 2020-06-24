Україна і США повинні почати розслідування переговорів між Петром Порошенком і Джо Байденом



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив тричі Генеральний прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції та Голова Союзу юристів України Святослав Піскун в ефірі Politeka Online.

За його словами, вже опубліковані матеріали - тільки окремі частини переговорів між політиками, і ми ще почуємо багато цікавого.

"Було б добре, якби ми дізналися більше, але те, що ми побачили і почули, говорить про те, що колишній президент України Порошенко дуже активно працював з демократами США. У них було єдине розуміння в тому, що потрібно робити в Україні. Я далекий від думки, що це розуміння було на користь українців. Це було на користь владі, олігархічним групам і політикам", - зазначив колишній генпрокурор.

Піскун упевнений, що Україна і США повинні почати розслідування цієї справи.

"Ця міжнародна корупція повинна бути розслідувана з обох сторін. Потрібно давати слідчі доручення, а американці повинні їх виконати. Таким чином можливо створити прецедент розслідування в судовому порядку синдикату політиків-корупціонерів", - вважає він.

В іншому випадку все перетвориться на чергову піар-кампанію.

Раніше ми розповідали, що були оприлюднені так звані "плівки Деркача" із записом розмови Петра Порошенка з віце-президентом США Джо Байденом.

Після того, як народний депутат Андрій Деркач оприлюднив скандальні записи, Офіс генпрокурора Венедиктової вніс відомості до ЄРДР за фактом так званих "плівок Деркача".

Розслідування відкрили за статтями Кримінального кодексу "Державна зрада" і "Зловживання владою або службовим становищем".

Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде після таємного розмови Порошенка з Байденом: "Чекає чимало вироків".

Як повідомляла Politeka, Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис: "вище, ніж вимагав МВФ".

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