"Слуги народу" не зможуть повторити свій успіх на місцевих виборах

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив політичний експерт Дмитро Левусь. За його словами, вже зараз очевидно, що "Слуги народу" не зможуть повторити свій успіх, а їхні виборці на виборах у Києві голосуватимуть за Андрія Пальчевського.

"Зрозуміло, що парламентські вибори були третім туром президентських виборів, але зараз вже все. У Києві вони, звичайно, будуть представлені, але є сумніви з приводу того, що переможе кандидат від «Слуги народу». Зараз ті, хто міг би голосувати за кандидата від «Слуг народу» і за їх партію, голосуватимуть за Андрія Пальчевського. Це зрозуміло. Він продовжує говорити те, що і говорив. Він демонструє обізнаність у справах міста", - пояснив експерт.

Левусь відзначив ще один цікавий момент. На його думку, головний кандидат від "Слуги народу" Ірина Верещук не надто стурбована результатом виборів, розраховуючи на посаду голови КМДА.

"Кличку варто більш чітко заявити свою позицію з приводу голови КМДА, але я не думаю, що він однозначно кандидат від Офісу президента. При цьому я не сумніваюся, що буде падіння «Слуги народу» як по всій Україні, так і в Києві», - зазначив Левусь.

Експерт вважає, що до другого туру в Києві вийдуть Пальчевський з Кличком. Про це говорить соціологія. Влада ж у другому турі буде позитивно-нейтрально ставитися до Кличка.

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