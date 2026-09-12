643 жителі Полтавської області отримають грошову допомогу з обласного бюджету у вересні. Загалом спрямують майже 4 мільйони гривень — кошти розподілять між кількома категоріями мешканців.

Грошова допомога у Полтавській області для мешканців регіону у вересні знову розширюється — з обласного бюджету спрямують майже чотири мільйони гривень. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації (ПОВА).

Загалом кошти розподілять між 643 жителями області. Гроші підуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщеним особам, онкохворим дорослим і дітям, ветеранам та родинам, що втратили близьких через війну.

Скільки і кому виділять

Найбільшу суму — 1 мільйон 321 тисячу гривень — спрямують жителям регіону, які отримали травми, захищаючи Україну. Ще 1 мільйон 168 тисяч гривень передбачили на підтримку мешканців, котрі потребують довготривалого та вартісного лікування, а також тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Понад 890 тисяч гривень виділили людям, які покинули свої домівки через війну, та жителям Полтавщини з онкологічними захворюваннями. На лікування дітей з онкологією спрямують 49 тисяч гривень.

Жителі області, чиї оселі пошкодили або знищили російські обстріли, отримають загалом 210 тисяч гривень. Родинам людей, які померли або загинули через війну, виплатять по 50 тисяч гривень.

Решту коштів спрямують на підтримку родин, у яких народилася двійня, та місцевих жителів, яким у жовтні виповниться 100 років.

Як отримати грошову допомогу

Допомогу призначають на підставі звернень громадян та за поданнями відповідних структур. З питань виплат жителі Полтавської області можуть звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання або до Полтавської обласної військової адміністрації. Перелік отримувачів формують за кожною категорією окремо, тож умови та строки варто уточнювати безпосередньо в уповноважених установах.

Вересневі виплати — частина системної підтримки мешканців Полтавщини з обласного бюджету. Раніше регіон також фінансував допомогу внутрішньо переміщеним особам та ветеранам.

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