Графіки відключення світла в Чернігові з 13 по 15 вересня передбачають планові знеструмлення через технічне обслуговування мереж — тимчасово без електроенергії залишаться мешканці десятків вулиць.

Графіки відключення світла в Чернігові на найближчі дні знову оновилися — енергетики оприлюднили план планових знеструмлень на 13, 14 та 15 вересня.

Графіки відключення світла в Чернігові з 13 по 15 вересня пов'язані з технічним обслуговуванням електромереж, тож без світла тимчасово залишаться як дачні товариства, так і жителі десятків центральних вулиць міста.

Про графік робіт повідомляє «Чернігівобленерго» — повний перелік адрес і годин опубліковано на офіційній сторінці chernihivoblenergo.com.ua/power_outages.

Які адреси знеструмлять 13 вересня

У неділю, 13 вересня, відключення заплановані з 08:00 до 20:00. Під них потрапляють переважно приватний сектор і садові ділянки: дачне товариство «Лелека», вулиця Набережна та Перша Набережна. Це найменший за охопленням день у цьому циклі планових робіт.

14 вересня — наймасштабніший день

У понеділок, 14 вересня, з 09:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці понад 90 вулиць міста. Серед них згадуються 1-й та 2-й Глухівські провулки, вулиці Алєксєєва, Антонія Печерського, Свята, Святославська, Варзара, Ольговичів, Липинського, а також провулки Гайовий і Весняний.

15 вересня — повторні та нові відключення

У вівторок, 15 вересня, діє той самий часовий проміжок — з 09:00 до 17:00. Енергетики повторять знеструмлення на багатьох вулицях, які вимикали напередодні, та додатково знеструмлять нові адреси: вулиці Земська, Мачеретівська, Перемоги та Полуботка.

Що робити під час планового відключення

Аби пережити кілька годин без світла комфортно, енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, підготувати ліхтарики й запас води, а також вимкнути з розеток чутливу до стрибків напруги техніку. Після завершення робіт подачу електроенергії відновлюють без додаткових заяв від споживачів.

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