Для опозиційних політсил при карантині немає таких можливостей комунікації з людьми, яка є у чинної влади

Про це в ефірі Politeka Online заявив лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко.

"У нас немає жодної можливості для комунікації. У вузи нас не пускають, на зустрічі не пускають... Я можу в київському дворі зібрати 5-10 пенсіонерів і їм щось розповісти. Але враховуючи те, що в Києві два мільйони виборців, з "дворовими" зустрічами ми сильно не просунемося", – поскаржився політик.

Тому, продовжив Микола Томенко, виграють ті люди, які мають великі гроші.

"Ті люди, які знають, як можна зробити передвиборчу кампанію, попрацювавши з соціально незахищеними категоріями. Це - так званий мережевий маркетинг, коли через продукти, гроші, інші речі ви залучаєте виборців", – додав політик.

Politeka писала про те, що Микола Томенко розповів, як влада обманює українців з карантином.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нового жорсткого карантину в Україні не буде, натомість продовжиться адаптивний. За його словами, завдяки поділу на зони можна прогнозувати розвиток ситуації для бізнесу. Микола Томенко обурився такими висловлюваннями: "цікавий виступ прем'єр-міністра. У мене виникає питання: а як же ці майстри спорту з коронавірусу, як назвав Зеленський себе і керівників уряду? Вони стануть майстрами міжнародного класу по брехні?".

Микола Томенко нагадав, що на початку карантину влада залякала українців, заборонила виходити на вулицю, гуляти в парках і часто ходити по супермаркетах. У зв'язку з цим політик запропонував вжити жорстких заходів проти представників влади, які раптово змінили позицію.

"За цей період, коли захворюваність була на порядок меншою, фактично, поклали малий і середній бізнес, завдали шкоди суспільству суспільний і емоційний. А тепер ви говорите, що при такій кількості хворих нічого не відбувається", - підкреслив Томенко. - "Перший висновок, який я роблю: давайте тоді відкриємо кримінальну справу проти посадових осіб, які обдурили керівництво держави і український народ, створюючи жорсткі правила життя під час першої хвилі. Очевидно, цього не треба було робити".

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