Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів, як політики вже почали скуповувати голоси українців перед виборами

Він поділився подробицями в студії Politeka on-line, щоб подивитися повне відео-скрольте до кінця сторінки.

"Міські голови йдуть або від Коломойського, або від "Пропозиції". І ті і ті зацікавлені, як провести вибори так, щоб по можливості застосувати якісь схеми: підвезти своїх людей, проголосувати вдома, як завжди, в найгірші часи виборчі це робили. Дивіться, дискусій немає, тому що нам ніде провести, наприклад, опозиційній партії, програми ніхто не обговорює", - заявив Микола Томенко.

Зокрема, політик розповів про передвиборчі махінації в столичному Києві:

"Подивіться на Київ, я вже мовчу про цю владу, про Кличка, який взяв одного з найдорожчих американських технологів, як би не повторили історію з Манафортом і Януковичем. Розклеюють бігборди: щасливий Кличко і тисячі людей за ними йдуть, марширують-куди вони, боротися з "ковідом" марширують? Це вже ненормально, на мою думку. Інші партії, "Голос", розповідають, що нам Київ без напрягів потрібен. У мене питання, друзі: це головні проблеми?".

За словами Миколи Томенка, політичні сили користуються збідненням громадян на тлі пандемії китайського вірусу і банально підкуповують майбутніх виборців.

"Команди ведуть людей, які купили місце в списку і вони сформовані таким чином, щоб людина профінансувала найбідніших людей. Їм потрібно ще й схеми вивчити, наприклад, вивести людей, заплатити. Катають схеми по всіх гуртожитках вузів, складають, щоб люди прийшли-500 гривень, умовно, до виборів і ще п'ятсот, коли сфотографував голосування", - обурився він. - "Вибори перетворюються на такі, у кого більше "бігморд" і у кого більше скупників "душ" бідних і нещасних, які збідніли під час карантину. Схеми замість програм, забудовники і росдтвенники замість людей, які можуть оновити систему виборів".

Нагадаємо, як Томенко викрив передвиборчу підступність влади при карантині: "Через продукти, гроші…"

Микола Томенко: "Кличко не виконав обіцянки Очистити Київ від сміття".

Кличко веде брудну кампанію проти своїх конкурентів на виборах, - Томенко.