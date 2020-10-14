Українців чекає суттєве падіння економіки, оскільки весь світ зазнає збитків через ситуацію з вірусом

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політичний і економічний експерт Валерій Клочок (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Ми падаємо досі. І падатимемо ще й далі. Говорити про те, що економіка розвивається, або буде робити це найближчим часом можна, але ніхто не розуміє, коли. Тому що світ падає. Катастрофічно падає. Країни, які успішні, наприклад Швеція - теж впала на 12% в минулому кварталі. Ми не відстали від них. Німеччина, Франція та інші країни - падіння на 20% і більше», - зазначив він.

Водночас Клочок закликав порівняти ситуації: якщо розвинені країни впали так сильно, то яка ситуація у нас в країні.

«А тепер уявіть, яке падіння у них - і яке у нас. І поки світ рухається на дно. Якщо ми зупинимо падіння, весь світ, до кінця року, і виростемо хоча б на 1,5% - це буде дуже добре. Якщо ми почнемо відштовхуватися від того нуля, який маємо, то ми виростемо до рівня 2014 року. І нехай ніхто не малює собі ілюзій. Але це буде добре", - підкреслив він.

Також експерт закликав українців не сподіватися на зростання економіки в найближчому майбутньому.

"Але у мене є сумніви, що ми й світ почнемо рости. Навіть у першій половині 2021 року. Говорити про це поки складно. Згадайте розмови про те, що до осені ми нібито будемо мати вакцину. Вона, можливо, є. Але нам її не дають", - уточнив він.

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