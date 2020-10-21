Рішенням відправити "слуг народу" на Донбас президент України Володимир Зеленський намагається переконати свою фракцію приймати певні кроки щодо ситуації на сході
Про це сказав політолог Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka-online.
При цьому, на думку експерта, ці поїздки не завжди позитивно відображаються на самому Зеленському.
"Президент часто радикалізується після цих поїздок. Він приїжджає у війська, він спілкується з військовими і людьми, для яких є тільки чорне і біле. Доступу до цивільного населення, такого щирого доступу, у нього немає. Навіть ті цивільні, з ким він спілкується - це або залякані люди, або певні активісти", - наголосив Бортник.
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За його словами, з цих поїздок Зеленський повертається "зарядженим" та з відчуттям війни, а не миру.
"Він спілкується з тими людьми, близьких та рідних яких убиває ворог, і ці люди відповідно налаштовані, вони не сприймають жодних компромісів", - наголосив Бортник.
За його словами, саме цим настроєм Зеленський хоче зарядити "слуг народу" для досягнення певних власних рішень.
"Так, це буде якийсь елемент піару, тому що просування в темі миру немає - глухий кут абсолютний. Ми бачимо тільки якусь імітацію, бурхливу інформаційну діяльність, але не більше", - зазначив він.
Експерт наголосив, що нормандської зустрічі все ще немає, зустріч радників нормандської четвірки провалилась, а формула Штайнмаєра так і не була імплементована.
Нагадаємо, "слуг народу" офіційно відправлять на передову на Донбас: "розведуть по секторах і...".
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.