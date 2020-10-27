Дострокові парламентські вибори в Україні є малоймовірними, якщо президент України Володимир Зеленський "не самовбивця"

Таку думку висловила колишня народна депутатка Надія Савченко в інтерв'ю Politeka-online.

"Переобирати парламент, коли у тебе і так безлад в хаті по всіх норах, і тобі починати міняти дах, який почне протікати - я думаю, ні..." - прогнозує Савченко.

На думку колишньої парламентарки, вірогідніше за все Зеленський розпустить уряд і, можливо, створить певний коаліційний уряд, щоб зберегти стабільність влади і "не отримати Майдан восени".

Вона наголосила, що суспільство в Україні стало радикалізованим і наразі поділяється на тих, хто за "армію, мову і віру" і тих, хто підтримує ідеологію "за побєду, дєди воєвалі".

"Зеленський показав луч світла в кінці тунеля, але люди швидко побачили, що там йде потяг назустріч, тому всі знову розсипались на два табори", - наголосила Савченко.

На її думку, Зеленському наразі важливо зберегти свою посаду президента і видимість влади, інакше його чекає черговий Майдан.

"Людей у нас вміють виводити на вулиці дуже багато політиків і мають на це дуже багато грошей", - додала Савченко.

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