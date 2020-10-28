Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Євросоюзі, просуваючи ідею про відродження Туреччиною " Османської імперії»

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і екс-керівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, звинувачення в бік Туреччини не мають ніякого сенсу.

"Такі "експерти" сидять в основному в Кремлі, на рівні того ж Жириновського. Ми сьогодні говоримо про реальний світ і про реальну політику. Ці всі розмови не мають жодної підстави", - зазначив експерт.

Юнус підкреслив, що Азербайджан і Туреччина прагнуть до Європи.

"Для чого цим країнам відроджувати "Османську імперію"? Це нонсенс. Це просто ідеологічне кліше і пропаганда, яка вкидається з російських телеканалів. Потім це все інтерпретується на решту цивілізованого світу для того, щоб полякати", - упевнений політолог.

За його словами, таким чином Володимир Путін намагається тиснути на Євросоюз.

"Згадайте, як почалася Сирійська кампанія РФ і як це дестабілізувало ситуацію в тій же Німеччині. Спочатку йде інформаційна війна, а потім йде її предметна реалізація. Так було і в Україні в 2014 році. "Руський мір" і все інше. Вони (Росія - ред.) так само і з Прибалтикою робили", - підсумував політолог.

Нагадаємо, Ердоган одним дзвінком змусив Путіна відступити.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.