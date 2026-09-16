Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області в межах програми «Зимова підтримка» — 19 400 гривень на родину: розповідаємо, хто має право на виплату та куди звертатися.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області в межах програми «Зимова підтримка» становитиме 19 400 гривень на родину. Уряд ухвалив рішення про одноразові виплати для вразливих категорій населення, які проживають на прифронтових територіях.

Гроші отримають не всі — допомогу спрямовано на сім'ї, які найбільше постраждали від війни. До переліку отримувачів входять люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини, які виховують дітей з інвалідністю, а також дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Виплата передбачена одна на домогосподарство, тобто на родину, а не на кожного її члена. Загалом у прифронтових громадах допомогу мають отримати понад 380 тисяч родин. На реалізацію програми залучено 7,4 мільярда гривень міжнародної допомоги, частину коштів надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест через гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Станом на вересень 2026 року до офіційного переліку територій бойових дій на Дніпропетровщині входить 260 населених пунктів — у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Саме мешканці цих громад, які належать до вразливих категорій, можуть претендувати на виплату.

Як оформити виплату

Заяву на отримання «Зимової підтримки» можна подати до 30 жовтня 2026 року. Звертатися потрібно до Пенсійного фонду України, ЦНАП або органів місцевої влади. Після призначення гроші надійдуть на банківський рахунок або через «Укрпошту».

Уряд обіцяє максимально спрощений механізм нарахування — без зайвої бюрократії. Відбір отримувачів проводитимуть на основі даних у державних реєстрах, тому важливо, щоб вони були актуальними. Мешканцям радять стежити за повідомленнями місцевих адміністрацій, аби не пропустити початок прийому документів.

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