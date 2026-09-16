Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області нараховуються автоматично з дня досягнення відповідного віку — у ПФУ пояснили, які суми передбачені для різних вікових груп і чи потрібно кудись звертатися.

Допомога ветеранам у Чернігівській області — не єдина підтримка старшого покоління: доплати для пенсіонерів у Чернігівській області нараховуються автоматично, щойно людині виповнюється 70 років. Головна умова — розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Право на щомісячну доплату мають пенсіонери трьох вікових груп. Її розмір залежить від того, скільки саме років виповнилося людині, і зростає разом із віком.

Скільки доплачують пенсіонерам за віком

Розміри надбавки, які діють у 2026 році, встановлені такі:

від 70 до 74 років — 300 гривень щомісяця;

від 75 до 79 років — 456 гривень щомісяця;

від 80 років — 570 гривень щомісяця.

У Пенсійному фонді звертають увагу: при досягненні 75 років доплата збільшується не на 456 гривень, а лише на 156. Це різниця між новим і попереднім розміром — 456 мінус 300 гривень, які людина вже отримувала з 70-річного віку.

Чи потрібно кудись звертатися

Надбавка призначається автоматично, звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Виплату нараховують із дня досягнення відповідного віку.

Є нюанс із датою народження. Якщо пенсіонер народився 1 числа, він отримує повний розмір доплати за весь місяць. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, доплату нарахують пропорційно — лише за 10 днів цього місяця, а повну суму виплатять уже з наступного.

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