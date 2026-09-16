У Сумах відбудеться форум «Жінки в нових професіях», де шукатимуть водійок, електромонтерок і IT-фахівчинь. Окремо проведуть ярмарок вакансій, де роботодавиці презентують свої компанії.

Грошова допомога для ВПО в Сумській області лишається у фокусі місцевих ініціатив, але тепер у регіоні відкривають і нову можливість для працевлаштування. У Сумах організовують форум, де роботу шукатимуть переважно жінки — і йдеться про професії, у яких їх досі було небагато.

Форум має назву «Жінки в нових професіях» і відбудеться 25 вересня о 14:00. Як повідомила ГО «Ліга сучасних жінок» (за даними Цукр / cukr.city), яка анонсувала подію на своїй сторінці в Instagram. На форумі шукатимуть водійок вантажівок категорії С, автомеханіків, трактористок, електромонтерок, IT-фахівчинь.

Які професії шукають серед жінок

Роботодавці готові спілкуватися з потенційними кандидатками і розповідати про їхню підготовку та розташування з вільними вакансіями. Серед напрямів заявлені водійки, автомеханікині, трактористки, електромонтерки, IT-фахівчині та охоронниці.

Більшість із цих спеціальностей традиційно вважають «чоловічими», але зараз дефіцит працівників змушує розглядати кандидаток, які пройшли відповідне навчання. Саме тому на форумі виступатимуть жінки, які вже опанували ці професії, та розповідатимуть реальні історії про власний досвід.

Ярмарок вакансій — де працевлаштуватись одразу

Окрім форуму, у Сумах проведуть і «Ярмарок вакансій». Роботодавиці зможуть представити свої компанії, актуальні вакансії, поспілкуватися з потенційними працівницями та запросити фахівчинь у команди. Серед учасників — випускниці навчальних програм «Швачки», «Барбер» та «Флористика».

Як повідомляють організатори, на таких заходах можна не лише презентувати себе, а й отримати запрошення на співбесіду або одразу обговорити умови працевлаштування. Це особливо важливо для жінок, які хочуть працювати за новою спеціальністю без посередників.

Як зареєструватись на форум

Щоб взяти участь у форумі «Жінки в нових професіях», потрібно заповнити анкету за посиланням, яке організаторки розмістили на своїй сторінці в Instagram. Реєстрація відбувається через Google Форму — це швидко й безкоштовно, як анонсують організатори. Участь у події безкоштовна, і вона допоможе знайти роботу всім, хто зареєструється.

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