Український уряд має підтримувати громадян і підприємців у період карантину

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, на даний момент влада поки не прийняла ніяких кроків для підтримки громадян в умови пандемії.

"У нас зараз немає ніякого механізму підтримки ні громадян, ні підприємців, ні місцевих бюджетів. Нічого немає, крім слів про підтримку. Уряд заявляє про підтримку, але не вносить жодних змін до бюджету. Звідки в такому випадку вона візьметься?",- пояснив експерт.

Новак вважає, що Україні в цьому питанні було б непогано перейняти досвід урядів інших країн.

"Різні країни реагують і підтримують своїх громадян. Кожен отримує гроші від держави на картка. Як правило, в розмірі двомісячної середньої зарплати в країні. Отримує кожен не залежно від віку. З такою підтримкою можна хоч розрахувати свої покупки і протриматися якийсь період",-упевнений економіст.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Романенко вважає, що карантин вихідного дня не має сенсу.

Як повідомляла Politeka, в Україні вирішили запровадити спеціальний час обслуговування пенсіонерів.

Також Politeka писала, що в Україні з 14 листопада 2020 року вводиться карантин вихідного дня.